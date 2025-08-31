Documentaire

La ville de Suzhou en Chine est connu pour la beauté de ses jardins. Neuf d’entre eux sont inscris au patrimoine de l’humanité.

Mais savez-vous lesquels des arbres et plantes qui les composent sont les plus fascinants ?

Ce sont les bonsaïs !

Si l’art du bonsaï a été inventé en Chine, les jardiniers de Suzhou ont élevé cette technique à un autre niveau. Leur style, reconnaissable entre tous, est appelé par les Chinois : « Branche d’arbre surplombant une falaise ».

Partez à la rencontre des maitres-jardiniers qui prennent soin des bonsaïs

depuis plus de 40 ans.

Extrait du film : “ La Chine en Vert ” – issu de la série “Voyage à travers les couleurs”

Réalisation : Guy Beauché

