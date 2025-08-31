La ville de Suzhou en Chine est connu pour la beauté de ses jardins. Neuf d’entre eux sont inscris au patrimoine de l’humanité.
Mais savez-vous lesquels des arbres et plantes qui les composent sont les plus fascinants ?
Ce sont les bonsaïs !
Si l’art du bonsaï a été inventé en Chine, les jardiniers de Suzhou ont élevé cette technique à un autre niveau. Leur style, reconnaissable entre tous, est appelé par les Chinois : « Branche d’arbre surplombant une falaise ».
Partez à la rencontre des maitres-jardiniers qui prennent soin des bonsaïs
depuis plus de 40 ans.
Extrait du film : “ La Chine en Vert ” – issu de la série “Voyage à travers les couleurs”
Réalisation : Guy Beauché