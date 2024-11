Documentaire

Chaque année, le festival de la ville de Mojiang réunit pendant une semaine plus d’un millier de paires de jumeaux venus de toute la Chine et parfois de beaucoup plus loin. Des festivités qui ne sont pas organisées dans cette ville perchée sur les montagnes du Yunann par hasard : Mojiang, aurait des statistiques de natalité uniques au monde pour les vrais jumeaux : on en compterait 50 % en plus que partout ailleurs…