Nuit romantique à la belle étoile, découverte des lieux insolites ou inaccessibles de sa ville, balades en bateau sur les canaux… tout le monde part à la recherche d’un moyen de se dépayser près de chez soi. Une démarche qui permet aussi de faire des économies quand on a perdu du pouvoir d’achat ou qu’on craint pour son emploi. Face à cette tendance, et pour palier l’absence des 90 millions de touristes étrangers qui ne peuvent plus se rendre en France, les professionnels rivalisent d’ingéniosité. Et si finalement, la plus belle destination était au coin de la rue ?
Une enquête de Lola Palmier.