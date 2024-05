Documentaire



On l’a appelé Byzance, puis Constantinople, puis Istanbul : la « ville des villes ». Ici plus de 2000 ans d’histoire s’étire sur deux continents. D’emblée la capitale de la Turquie impose le respect. Avec 14 millions d’habitants, quelques 3000 mosquées et des dizaines de communautés, il faut renoncer à faire le tour de cette ville infinie, mais plutôt se laisser porter.

Thomas Yzèbe, auteur de guides de voyage, est un touriste professionnel dont la mission est de trouver le meilleur lit et la meilleure table afin de dénicher des bons plans hors de sentiers battus.

Il se lance un défi : débarquer dans une ville inconnue et dénicher les petits coins de paradis ayant échappé au tourisme labellisé. Pour cela, il fait le plein de rencontres et se laisse porter par les locaux, qui connaissent bien les lieux. Thomas s’engage à tout raconter, les moments magiques comme les chocs culturels. Dans ce numéro, il déambule au coeur de la capitale turque

Un film écrit et Un documentaire réalisé par Thomas Yzébé

Produit par Step by Step