Documentaire

Le sud d’Ibiza a tout pour plaire : il abrite le plus haut sommet de l’île, ses plus belles plages de sable et l’énigmatique îlot d’Es Vedrà. C’est une terre de légendes, anciennes et modernes : on y trouve l’installation contemporaine Stonehenge et le mystérieux site d’Atlantis. Avec ses clubs de renommée mondiale, ses pompeux bars de plages et ses excellents restaurants, le sud jouit d’un charme unique. Un documentaire de Pierre Brouwers, Production Media 9.