Documentaire

Partez à l’aventure de la famille Escriva lors d’un voyage en Afrique, où Sylvie, une grand-mère de 81 ans au caractère bien trempé, se lance dans un safari aux côtés de ses enfants et petits-enfants. Passionnée de photographie et ancienne infirmière, elle capture avec énergie les moments magiques et imprévisibles de la savane. Ensemble, ils explorent des réserves protégées, assistent à des scènes inoubliables de la vie sauvage, et partagent des instants de complicité.Entre émerveillement et réalisme, ce périple met en lumière la beauté fragile de la faune et l’importance de préserver ces espaces naturels.