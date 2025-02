Documentaire

Derrière les célèbres vins de Bordeaux, se cachent des hommes et des femmes qui, depuis plusieurs années, cherchent à réinventer le goût et à rajeunir l’image d’un des vins les plus célèbres de la planète. Jérôme Pitorin part sur les routes du Bordelais, découvrant Bordeaux, sa capitale, puis la Gironde, son fleuve. Depuis les airs, depuis la terre ou sur les eaux, le journaliste va à la rencontre des viticulteurs, des œnologues, des artistes et des chefs qui donnent à ce précieux nectar sa couleur et sa saveur extraordinaires.