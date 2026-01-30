Documentaire

Direction le département de l’Aube. Charlotte Dekoker a rendez-vous au château de Vaux avec son jeune propriétaire, Edouard Guyot.

C’est au cœur d’une forêt et d’un vaste parc, que commence la visite. Edouard qui adore les vieilles demeures, a eu un coup de foudre pour ce château, à 22 ans !

Quand il décide d’acheter le château en 2015, celui-ci est à l’abandon depuis plus de 80 ans. Pour Edouard il faut sauver et redonner vie à ce patrimoine extraordinaire. Pour entretenir et avoir les fonds nécessaires, il ouvre le château au public et organise des événements.