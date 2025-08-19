Documentaire

Dans le sud-ouest de Madagascar, très enclavé, cohabitent les peuples Mikea et Vezo.

Dans les terres, les Mikea, chasseurs-cueilleurs de légende, sont poussés hors de la forêt dont ils sont des habitants et fins connaisseurs.

Sur le littoral, les Vezo, interdits de pêche, survivent en cultivant des algues pour des ONG.

Mikea et Vezo résistent, confrontés à la même question: comment exister dans un monde qui leur impose son idée du développement?

Documentaire : En quête de racines – Madagascar, sans terre ni mer

Réalisation : Alexandre Mostras

