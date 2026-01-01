Documentaire

C’est dans le brouillard et l’humidité des terres du nord écossaises que J.K Rowling a imaginé un monde fantastique parallèle au nôtre. Une terre envoûtante baignée de lumières dramatiques où se côtoient de mystérieux manoirs en ruines, de sombres forêts, des massifs tourmentés et de crêtes perdues dans les brumes.

Une région peuplée de légendes, de mystères et de mythologies dont l'univers imaginaire de Harry Potter, le plus célèbre des apprentis sorciers, a tiré toute sa magie.

Documentaire : Terres de Cinéma – Ecosse : Sur les traces de Harry Potter (2017)

Un documentaire de Jean Froment

