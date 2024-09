Documentaire

La cité phocéenne et ses alentours voient la vie en «bleue». Jérôme Pitorin part en escapade à Marseille et profite des charmes de la deuxième ville de France. Elue capitale européenne de la culture en 2013, elle a été propulsée sur le devant de la scène et se retrouve aujourd’hui sacrée l’une des destinations les plus «branchées» du monde. Le journaliste globe-trotteur débute son périple par Marseille intra muros, sa Bonne Mère, son Panier mais aussi ses quartiers rénovés, avant de sillonner la côte Bleue jusqu’à Martigues avant de s’enfoncer dans l’univers de Marcel Pagnol. Au sommaire : Dans les profondeurs de la «Grande Bleue» 24 heures sur le Vieux Port «Tu tires ou tu pointes ?»/ La course de légende Marseille-Cassis L’éternelle Provence de Marcel Pagnol Salon-de-Provence : une histoire de la Patrouille de France.