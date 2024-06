Documentaire

Des vacances à petit prix, c’est possible… Depuis quelques années, les nouveaux concepts fleurissent pour attirer toujours plus de touristes. Dans un contexte de crise économique, les français partent moins longtemps et moins loin pendant leurs congés. 7 millions de clients potentiels. Alors pour les attirer, les 9000 campings français se livrent une guerre sans merci. Toujours plus grand, plus beau, plus attractif. C’est une lutte acharné à coup de millions d’euros d’investissement, pour savoir qui sera le meilleur, le plus attrayant, le plus haut de gamme.