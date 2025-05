Documentaire

Malte, Carrefour de la Méditerranée : un voyage au cœur d’un archipel chargé d’histoire, entre falaises vertigineuses, temples millénaires et eaux turquoise.

Située entre Sicile et Tunisie, Malte est un véritable carrefour des civilisations où se mêlent influences phéniciennes, romaines, arabes et chevaleresques. Ce documentaire vous emmène de La Valette et ses fortifications imposantes aux falaises de Dingli, en passant par les temples mégalithiques de Gozo et les eaux limpides de Comino. Découvrez les artisans du filigrane, les pêcheurs en bateaux traditionnels, et la musique ancestrale qui rythme la vie maltaise. Un récit immersif entre patrimoine classé UNESCO et sanctuaires naturels.

Un film de Julien Bur et Tamara Petrova

Droits réservés AMPERSAND