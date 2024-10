Documentaire



Un pèlerinage avec la jeune et talentueuse photographe Jun Ahn, à la découverte de quatre temples emblématiques de la Corée du Sud, du plus récent au plus prestigieux, dont celui de Haeinsa, qui abrite le Tripitaka Koreana, une bibliothèque de 80 000 tablettes en bois contenant toutes les paroles du Bouddha. Un voyage qui nous ouvre les yeux sur la beauté des cultes, de la nature et des moines de ces temples exceptionnels.

Réalisateur : Jacques Debs