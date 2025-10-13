Documentaire

Une immersion poétique au coeur de la Calabre, région la plus au sud et la plus pauvre de toute l’Italie, dans le village de Fossato Jonico.À quelques kilomètres de la mer, ce village se cache au creux des montagnes de l’Aspromonte, bordé autrefois par une rivière aujourd’hui asséchée.“Fiumara” est le nom que les italiens donnent à ces rivières qui renaissent parfois lorsque de fortes pluies viennent s’abattre sur la région,comme par miracle. Symbole de vie et de fertilité, l’eau emporte avec elle les ordures jetées ici et là, les bonnes choses comme les mauvaises.Mais comme les souvenirs mélancoliques d’un autrefois rayonnant, rien ne disparaît vraiment.

Un documentaire réalisé par Sacha Bodiroga.

Produit par Fulgura Films.