Documentaire

Ils ont tout quitté pour tenter leur chance ailleurs. Cette aventure, c’est en Thaïlande, au pays du sourire, qu’ils ont décidé de la vivre. La vie est en moyenne 5 fois moins chère qu’en France et le pays enregistre une croissance de plus de 6% par an.Comment y sont-ils arrivés ? Quand est-il réellement de la vie sur place ? Pour s’installer, il faut tout prévoir. Budget, travail, visa, logement et parfois la désillusion est au rendez-vous.Comment s’intégrer facilement avec de telles différences culturelles, quelles sont les astuces et les embuches à connaitre avant de tenter l’aventure.Portrait de ces français qui ont tenté ce que beaucoup d’entre nous, rêvons de faire un jour.

Réalisateur : Christophe Weber, Nicolas Glimois, Thomas Risch