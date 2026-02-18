Documentaire

Vous saviez que Mao ne portait jamais de veste à col Mao ? Que les anciens affectionnent toujours l’uniforme de l’époque Maoïste ? Et que les jeunes ne rechignent pas à se déguiser en commissaires du Peuple ?

Que les couples âgés refont leur mariage quarante ans après pour le seul plaisir de connaître face à un photographe le frisson inédit et bourgeois de la robe blanche ? Et qu’au paradis de la contrefaçon, même les fashion victimes les plus exigeantes ont du mal à distinguer la copie de l’original ?

Les vêtements de la Chine sont à l’image de la société chinoise : ils font le grand écart entre la rigueur idéologique et l’ultra libéralisme économique.

Documentaire : Tous les Habits du Monde – Chine

Un documentaire de Cheng Xiao Xing

