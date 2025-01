Documentaire

Nous sommes à peine à 2 degrés au nord de l’équateur, en Asie au sud de la Malaisie. A la fois, île, capitale et pays, la Cité de Singapour et ses 3 millions d’habitants est au carrefour économique entre l’extrême Orient et l’Occident. Singapour, une petite île de 640 km2 vraiment étonnante. Étonnante, parce qu’elle a su, en moins de deux cents ans, s’imposer au monde asiatique et s’adapter aux besoins et aux réalités occidentales. Une situation stratégique qui est l’un des facteurs essentiels de son succès, la cité du Lion est le tremplin idéal vers toute la région, pour les affaires comme pour le tourisme.