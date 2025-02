Documentaire

Cette année, la tradition sera encore une fois respectée : début avril, avec le retour des beaux jours, le « Normandy » va être au cœur de la nouvelle saison à Deauville. Depuis plus de 100 ans et son ouverture en 1913, le Normandy, le deuxième plus ancien palace de France est le baromètre de la cité balnéaire. Avec ses 259 chambres et 31 suites réparties dans une vaste demeure à l’incroyable architecture de style anglo-normand, le Normandy ne ressemble à aucun autre hôtel. Il accueille une clientèle d’habitués dont certains viennent en famille depuis 3 ou 4 générations… des parisiens mais aussi des anglais. Car Deauville, c’est un peu l’arrière-cour de l’Angleterre fortunée. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il y a un aéroport international presque entièrement dirigé vers l’Angleterre… Un documentaire de Sophie Romillat, Productions Tony Comiti.