Documentaire

Bombay la coloniale, Bombay avec son art déco, les métiers de Mumbai avec les Dabbawallahs qui livrent 200 000 repas par jour. Nous verrons Bandra et son nouveau quartier bobo, nous écouterons la musique indienne qui est une forme de language universel dans un pays où 800 langues se côtoient. Mumbai et sa mode, Mumbai et le Yoga House, Mumbai et son bollywood. Raphaël assitera à une cérémonie de mariage hindoue.