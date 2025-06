Documentaire

Capitale politique du Kenya, capitale financière de l’Afrique de l’Est et principale porte d’entrée de cette partie de l’Afrique, Nairobi est aussi la cité de l’eau, des fleurs et du soleil. Construite à une altitude de 1690 m, elle jouit d’un climat idéal. Elle fut fondé lors de la construction de la ligne de chemin de fer reliant Mombasa au lac Victoria en 1899. Les Anglais en firent la capitale du pays en 1905. Nairobi est une ville écologique avant l’heure. Les espaces verts sont nombreux et les avenues sont bordées de jacarandas et de flamboyants. Avec Johannesburg, Nairobi a créé un axe économique incontournable.