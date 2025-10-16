Les corses seraient fainéants, les auvergnats avares, les parisiens hautains. Il en est ainsi de toutes les régions françaises. Les clichés sur la Bretagne sont spécialement ancrées dans l’imaginaire collectif. Mais qu’en est-il vraiment ? Les bretons sont-ils tous têtus ou alcooliques ? Les bretonnes portent elles toutes une coiffe bigoudène ? Mangent-ils tous quotidiennement des crêpes et du beurre salé ? Et surtout, est-ce qu’il pleut tout le temps en Bretagne ?
Réalisateur : Florent Quet