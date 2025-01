Documentaire

Dans le sillage de Fanny nous mettons le cap à l’Ouest, à la rencontre de celles et ceux qui vivent à Ouessant, Sein, Groix et Quéménès, au large de la Bretagne ! Entre « cœur et raison » tous ont fait le choix de vivre sur une île. Au fil de nos escales leur quotidien, en mer et à terre, nous en dit long sur la « vraie vie » de ces îliens que nous ne croisons jamais, ou si peu… Enfin d’une île à l’autre nous céderons à l’appel du « grand » large pour partir loin, très loin, de la mer d’Iroise. Destination le Spitzberg ! Une terre forgée par la glace et le vent aux portes de l’Océan Arctique. Un documentaire de Thalassa, France 3