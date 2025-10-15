Partir à Prague pour un week-end en amoureux et ne débourser que 400 euros vols compris pour deux personnes. Se reposer deux jours dans un hôtel de charme au Pays basque pour seulement 85 euros. Depuis quelque temps, de nouvelles offres très ludiques et à petits prix ont fait leur apparition pour s’évader le week-end. Flykub créée par de jeunes entrepreneurs à Barcelone, la capitale des « city breaks », propose de découvrir sa destination seulement deux jours avant le départ. Le site Loisirsenchères met en vente au plus offrant des séjours dans des hôtels spas avec restaurants gastronomiques à des tarifs parfois inférieurs à 100 euros.
Hélène Mangiardi a enquêté sur la qualité de ces nouvelles offres.