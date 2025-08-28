Documentaire

Depuis six générations, la famille de Maurice Piro exerce la fonction de pêcheur. Et Maurice ne fait pas exception à la règle.

Grâce à son père, il a appris le métier très jeune et profite désormais chaque jour de la beauté de l’infinité bleu.

Pour lui, être pêcheur à Bonifacio, c’est un sacré privilège. Après tout, il y a peu de gens dont le lieu de travail donne sur un panomara aussi exceptionnel.

Grimper à bord du bateau de Maurice pour découvrir les lieux les plus époustouflants de Corse et en apprendre plus sur la vie de pêcheur !

Extrait du film : » Voyage à travers les couleurs – La France en bleu »

Réalisation : ​​Carole Greco

