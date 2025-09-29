Documentaire

La mer façonne les destins de ceux qui vivent sur ses côtes.

En Inde, elle se déploie en une mosaïque de lagunes et lacs naturels et offre aux Malayalis de quoi s’extraire d’une vie de misère.

Au Timor, la mer était traditionnellement réservée aux hommes, les femmes étant dédiées à la terre. Mais face à l’assèchement du sol, un groupe de femmes, les Wawata Topu, sont devenues plongeuses et ont ainsi gagné le respect des hommes.

Enfin, en Indonésie, au large de Sumatra, la mer apporte aux Badjos, anciens nomades sédentarisés dans des cités lacustres, la liberté de vivre en toute indépendance sur les eaux.

Réalisation : Ludovic Fossard

