Documentaire

L’île de Rurutu, dans l’archipel des Australes. Les dernières terres habitées avant le désert glacé de l’Antarctique. Ici on est loin de Tahiti et de ses plages de sable fin. Pour vivre, les habitants ont deux ressources : la pêche et l’agriculture. Cela en a fait des hommes forts. Très forts ! A tel point qu’ils ont fait de cette force un sport : le lever de pierre. Et quelles pierres : des monstres de 152 kilos pour les hommes, et de 62 kilos pour les femmes, qu’ils doivent poser le plus rapidement possible sur leur épaule. Un documentaire de Arnaud Blin et Jean-Christophe Cheneau.