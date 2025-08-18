Documentaire

Akiko est la troisième génération de tisserandes.

A 78 ans, elle ne quitte plus beaucoup sa maison située sur la petite île d’Iriomote qui lui fournit tout pour travailler. Mais ses étoffes, elles, voyagent dans le monde entier: Tokyo, Milan, New York….

Elle est devenue l’une des seules femmes au monde à faire dialoguer un savoir-faire séculaire avec la haute couture et le design contemporain.

A travers son art, Akiko perpétue une tradition typique de cette île au climat chaud et humide : la fibre de bananier, le basho, lui permet de créer des vêtements aérés. Elle réalise à la main les 23 étapes successives, de la plantation de l’arbre au tissage en passant par la filature.

Aujourd’hui, Akiko transmet son savoir à la tisserande Chiaki Maki et à la styliste Michiyo Masago lors de l’élaboration de leur nouvelle collection commune, et nous livre les secrets de son histoire personnelle.

Tiré du film : « Au fil du monde – Japon »

Réalisation : Isabelle Dupuy Chavanat & Jill Coulon

