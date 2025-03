Documentaire

Depuis quelques années, la Nouvelle-Zélande met en œuvre des moyens considérables pour préserver son environnement exceptionnel. A travers des paysages à couper le souffle, Martin et sa famille partent à la découverte d’initiatives étonnantes qui tirent profit des formidables ressources qu’offre la terre des Maoris, sans la détruire.

Fred, Laure, Martin et Chine prennent le large à la rencontre des jeunes habitants de l’archipel de Zanzibar, situé au large des côtes tanzaniennes. Avec eux, ils apprennent à reprendre le contrôle de la production alimentaire. De retour sur la terre ferme, le camion fait cap sur la Zambie, où on développe des solutions pour résoudre les conflits qui opposent les paysans aux grands mammifères qui ont une fâcheuse tendance à détruire les récoltes…

La Namibie possède la plus grande population de guépards au monde, avec près de 10.000 spécimens. Cette espèce est néanmoins gravement menacée, notamment à cause des éleveurs déterminés à protéger leur bétail. La famille part donc à la rencontre de celles et ceux qui tentent de réconcilier l’homme et le félin. Après un arrêt en plein milieu du désert où Martin apprend à vivre avec le strict minimum, le camion repart en direction du Cap, où certaines espèces invasives menacent la biodiversité locale…

La famille s’engage pour une longue traversée du Canada en direction de l’Alaska. Cet immense territoire riche en pétrole est aussi le paradis des saumons. Martin est le témoin privilégié de la reproduction de cet « or rose ». Après avoir croisé le chemin de grizzlis en traversant les forêts boréales, Fred, Laure, Martin et Chine font une halte à Vancouver où de nombreux toits ont été transformés en potagers ! Le Canada est aussi l’occasion de découvrir le fonctionnement du co-habitat.

Les États-Unis souffrent de leur réputation de plus gros pollueur mondial, avec plus de 16 tonnes de CO2 émises chaque année par habitant. Certains irréductibles Américains consacrent pourtant leur vie à rendre la planète plus propre pour les générations futures.

Après avoir traversé les terres arides du désert de Sonora, au nord-ouest du Mexique, la famille choisit de séjourner en Basse-Californie où elle va découvrir comment la médecine traditionnelle s’adapte au monde moderne. Avant de rallier Mexico, Fred, Laure, Martin et Chine font d’incroyables plongées dans le golfe de Californie avant de rallier Mexico pour noël, puis le Sud du pays à la rencontre des tortues de mer.

Le Costa Rica constitue un véritable sanctuaire pour la faune et la flore tropicales. Conscient de cette richesse, le gouvernement costaricain veille à la préservation de cet environnement fragile. Martin et sa famille vont ainsi apprendre que tourisme et protection de la nature peuvent se conjuguer pour le bénéfice de tous.

Terre de glace et de feu, l’Islande est la destination rêvée pour tous les amoureux de la nature et la dernière étape du tour du monde de Martin. La famille va découvrir l’ingéniosité des Islandais qui sont parvenus, entre autres, à capter l’énergie volcanique de leur sous-sol pour alimenter leur chauffage domestique. L’Islande, c’est aussi l’occasion pour toute la famille de profiter une dernière fois de paysages somptueux et de merveilles naturelles.