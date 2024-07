Documentaire



Principale île de la Grèce et frontière symbolique entre l’occident et l’orient : La Crète. Suivez le voyage d’Aurélie et Laurent à Chania, une ville pleine d’histoire et réputée pour être la plus belle ville d’île, pour le mariage d’Ifigeneia et Stavros. Un mariage haut en couleur avec pas moins de 350 invités, en plein air et dans la tradition orthodoxe.

Réalisateur : Laurent Granier

