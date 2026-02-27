Documentaire

En 2007, les 7 Merveilles du Monde Moderne ont été élues : le Colisée à Rome, la Grande Muraille de Chine, le Christ à Rio, le Taj Mahal en Inde, le Machu Picchu au Pérou, Chichen Itza au Mexique et Petra en Jordanie. Nous vous proposons de découvrir d’autres merveilles à travers 2 saisons de 26 documentaires de 52 minutes, chacune proposant 7 merveilles en 7 minutes.

Dans cet épisode, vous découvrirez :

00:00 7 Merveilles du monde moderne

00:37 Tiradentes et Paraty, Brésil

06:56 Cathédrale Saint-Étienne, Vienne, Autriche

14:21 Goa, Inde du Sud

21:57 Ouro Preto – Minas Gerais, Brésil

29:20 Place Rouge, Moscou, Russie

37:12 Le Gardien de la Forêt du Lion, Suzhou, Chine

44:42 Piazza Delle Signoria, Florence, Italie



Un documentaire de Jacques VICHET