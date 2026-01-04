Documentaire

En 2007, les 7 Merveilles du Monde Moderne ont été élues : le Colisée à Rome, la Grande Muraille de Chine, le Christ à Rio, le Taj Mahal en Inde, le Machu Picchu au Pérou, Chichen Itza au Mexique et Petra en Jordanie. Nous vous proposons de découvrir d’autres merveilles à travers 2 saisons de 26 documentaires de 52 minutes, chacune proposant 7 merveilles en 7 minutes.

Dans cet épisode, vous découvrirez :

00:00 7 merveilles du monde moderne

00:45 Casco Viejo, Panama

08:47 Place Am Hof, Vienne, Autriche

16:36 Cité maya d’Edna, Yucatan, Mexique

21:43 Missions jésuites, Argentine et Paraguay

29:38 Cité antique de Mycènes, Péloponnèse, Grèce

36:13 Le Château de Breteuil , Vallée de la Loire, France

44:10 Palais des Doges, Venise, Italie



Un documentaire de Jacques VICHET