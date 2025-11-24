Gérard est cariste chez Peugeot ; Isabelle aide à domicile. Comme 1 français sur 4 et 70 % de la classe ouvrière, ce couple originaire de Franche Comté n’est jamais parti en vacances faute de moyens financiers. Lassés de cette situation, ils ont donc décidé de réaliser leur rêve. Il y a cinq ans, ils ont crée leur propre camping à Melisey : le camping le moins cher de France. Leur prix défie toute concurrence. Pour mener à bien ce projet, le couple a du puiser dans ses économies.
Réalisateur : Tony Liegois