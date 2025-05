Documentaire

De Saint-Jean de Terre-Neuve jusqu’aux vastes étendues du Yukon, en passant par le Québec et le Nunavut – terre ancestrale des Inuits –, Pierre Brouwers vous entraîne dans un voyage fascinant au cœur du deuxième plus grand pays du monde. Entre descentes vertigineuses en héliski dans les Rocheuses, rodéos endiablés dans les prairies, survols spectaculaires des chutes du Niagara et balades en hydravion au-dessus d’immenses forêts, l’aventure est totale. Ours bruns, ours polaires, castors, loups blancs et orignaux rythment ce périple extraordinaire, où chaque instant promet émotion et émerveillement.

Par Pierre Brouwers.