Documentaire

Longtemps ignorée, la Calabre est devenue une destination incontournable pour ceux qui sont épris d’Italie, de soleil et d’authenticité. Elle offre au visiteur des forêts intactes, des plages de rêves, des paysages à couper le souffle et des villages magnifiques. Ici, sa culture et son terroir sont plus vivants que jamais.

Riche de ses influences aragonaises, grecques et normandes, la Calabre est la quintessence de l’Italie.

Un film de Droits réservés Ampersand