Le Cap-Vert, archipel situé à l’Ouest du Sénégal, compte dix îles et plus de 500 000 habitants. Si les Cap-Verdiens profitent de paysages magnifiques, ils sont soumis à des éléments compliqués et doivent souvent faire preuve d’une grande capacité d’adaptation. De Mindelo la festive à Fogo la volcanique, en passant par la verdoyante île de Santo Antão, Sophie Jovillard s’offre une échappée belle au goût de paradis terrestre, et découvre la culture cap-verdienne au gré de ses pérégrinations. Elle rencontre des femmes et des hommes accueillants et souriants, fiers d’appartenir à cet archipel et de partager avec elle leurs traditions et coutumes.