Documentaire

Philippe Gougler, globe trotteur ferroviaire, aborde la Tunisie par le sud avec la ville de Tozeur, dernière gare aux portes du désert, paradis pour les chercheurs de pierres en tous genres.

Dans ce désert, les bédouins tentent de préserver coûte que coûte leurs modes de vies et traditions.

Après un petit détour par Sidi Bou Saïd, Philippe Gougler part découvrir Carthage et la capitale du pays, Tunis. Il est en plein milieu de la médina, à l’heure de l’appel à la prière. Il prend place à bord d’un train historique pour un voyage vers le sud, en classe présidentielle.

Après un passage par Kairouan et son souk de tapis, Philippe a rendez-vous à Douz avec une famille de bédouins pour la tonte de moutons.

Auteur : Philippe Gougler , Alex Badin

Un documentaire de Alex Badin

