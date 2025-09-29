Documentaire

Une aventure en trois volets, pour mieux comprendre le mode de vie de nos ancêtres. Après trois semaines sans viande fraîche, les membres de la tribu ne peuvent plus se permettre de rentrer bredouilles.

Équipés d’armes de l’âge de pierre, ils doivent impérativement travailler leur adresse au tir. Lors d’une compétition, Dan, pourtant novice en la matière, gagne le droit de diriger la chasse. Après plusieurs jours à arpenter les forêts, il finit par abattre un grand cerf. Désormais rassasiés, les membres de la tribu fabriquent de nouveaux outils avec la peau et les ossements de l’animal, puis profitent d’un moment de détente pour exécuter des peintures rupestres.

Série documentaire (Royaume-Uni, 2020, 53mn) disponible en rediffusion jusqu’au 18/11/2025