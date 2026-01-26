Les plus anciennes peintures jamais découvertes se trouvent sur l’île de Sulawesi. Grâce à une nouvelle technique, une équipe de chercheurs de l’université de Griffith (Australie) a revu à la hausse en 2024 la datation d’une peinture rupestre. Résultat : cette œuvre, située sur l’île de Sulawesi en Indonésie, date d’il y a 51 200 ans. Soit bien plus que le record précédemment établi par les peintures de la grotte de Chauvet en France (- 36 000 ans). Mais coup de théâtre : en janvier 2026, l’archéologue Maxime Aubert de l’université de Griffith fait état de la découverte d’une peinture encore plus ancienne… vieille de 67 800 ans ! Toujours localisée sur l’île de Sulawesi, ce sont des doigts presque effacés par le temps. Cette découverte bouleverse l’histoire culturelle de notre espèce.