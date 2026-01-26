Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Sulawesi, l’île des premières images Sur l’île indonésienne de Sulawesi, des recherches récentes, tout juste révélées dans la revue scientifique Nature, ont permis de...

Conférence Quand les femmes se mêlent de préhistoire Les Pyrénées ont joué un rôle majeur dans la recherche en préhistoire dès la fin du XIXe siècle. De...

Conférence Préhistoire intime : perceptions et émotions préhistoriques Sophie Archambault de Beaune se propose ici de serrer au plus près les données archéologiques pour examiner les vestiges...

Documentaire La civilisation de la vallée de l’Indus, bien en avance sur son temps Des toilettes dans chaque maison, des cuisines avec eau courante, des jeux de société pour animer leurs soirées… Ce...

Documentaire Comment le feu a permis à l’Homo erectus de dormir au sol L’Homo erectus, en vivant au sol, était particulièrement exposé aux prédateurs. Il lui a fallu trouver des stratégies et...

Documentaire L’odyssée de l’espèce – Homo sapiens Il y a 12000 ans, l’homme prend un tournant décisif en quittant sa vie de nomade pour s’installer dans...

Conférence La grotte ornée de Marsoulas A 80 km de Toulouse, la grotte de Marsoulas est cachée au pied des Pyrénées. Il y a 18...

Documentaire L’impact énorme de la cuisson dans notre évolution Maîtriser le feu et cuire la nourriture ont donné à l’Homo sapiens un avantage décisif pour son évolution, tant...

Documentaire Grands maîtres de la préhistoire Le réalisateur du documentaire a choisi de nous expliquer l’art préhistorique du Magdalénien en ne prenant exemple que sur...

Documentaire Kromdraai : les enfants du berceau de l’humanité A Kromdraai, José Braga a découvert les ossements de deux enfants, les plus vieux trouvés à ce jour !...

Documentaire Sci Trek – L’homme de Neanderthal Homo Sapiens et Neandertal ont cohabité sur les mêmes terres durant 10 000 ans : la disparition de Néandertal...

Conférence Le bestiaire paléolithique ou les symboles thériomorphes originaires Le bestiaire paléolithique constitue l’un des ensembles iconographiques les plus fascinants légués par les premiers Homo sapiens. À travers...

Documentaire Dames et princes de la Préhistoire À travers l’Europe, les découvertes de sépultures datant du Paléolithique récent bousculent notre perception des hommes et surtout des femmes de la Préhistoire. 28 mars...

Documentaire La surprenante histoire d’Otzi En 1991, dans les Alpes italiennes, deux randonneurs découvrent un corps prit dans la glace. Pensant à un corps...

Documentaire Australie, l’aventure des premiers hommes (2/2) Il y a 15 000 ans, l’eau issue de la fonte des calottes glaciaires du pôle a recouvert 15...

Documentaire Les bâtisseurs de Stonehenge | Enquêtes archéologiques Au sud de Londres se trouve l’un des monuments préhistoriques les plus célèbres et les plus énigmatiques du monde...

Conférence Des origines de l’écriture La recherche de décodification de l’art des peuples chasseurs et, pour ce qui concerne l’Europe, de l’art paléolithique, a...

Conférence Reproduction et démographie chez les Hominines Chez les Hominines, la reproduction et la démographie sont intimement liées à l’évolution biologique, sociale et culturelle de notre...

Documentaire Possession, jalousie, conflit : les débuts de la sédentarité chez l’Homme Les avancées technologiques de l’Homme amènent de nombreux soucis sociologiques. La jalousie entre différentes familles, les conflits pour devenir...