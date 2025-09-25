Ressources Dans la même catégorie

Podcast À la préhistoire, les enfants allaient-ils à l’école ? À la préhistoire, les enfants apprenaient en observant le groupe familial : maîtriser le feu, fabriquer des outils, chasser,...

Podcast Cannibalisme à la préhistoire : quand l’Homme dévorait l’Homme Et si vos ancêtres avaient été cannibales ? Dans les grottes préhistoriques, des os marqués, brisés et parfois brûlés...

Documentaire Le bloc de l’Alcazar en lumière Découvert lors de fouilles archéologiques à Marseille, le bloc de l’Alcazar est une curiosité sans équivalent. À première vue,...

Article L’alimentation préhistorique : que mangeaient nos ancêtres ? L’alimentation humaine a considérablement évolué au fil des millénaires, façonnée par l’environnement, les ressources disponibles et les progrès techniques....

Conférence Décision, résilience et résistance L’adoption des normes économiques et sociales prêtées aux premières sociétés agricoles dans l’ouest de la France est un long...

Documentaire – 18 000, la grotte de Lascaux Considérée comme la chapelle Sixtine de la préhistoire, Lascaux, malgré sa célébrité mondiale, n’apparaît plus comme le lieu de...

Documentaire Le casque, objet social important et très coûteux à l’Âge de pierre Les sociétés font évoluer la guerre, et la guerre fait évoluer les sociétés, donc ce qui permet de survivre...

Documentaire Sur nos traces – 3 – Le tailleur de silex La journaliste Nadia Cleitman va à la rencontre de ces archéologues qui chaque jour trouvent dans le sol fouillé...

Documentaire Sur nos traces – 20 – L’homme spirituel au néolithique Au Néolithique, les morts sont enterrés dans des nécropoles et des figures gravées sur des stèles sont honorées ;...

Documentaire Dans les pas de Little Foot Vieux de plus de 3 millions d’années, le squelette de Little Foot, continue de parler. En utilisant des techniques...

Conférence Dents de Néandertal : les chercheurs creusent ! Les dents d’hominines disparus, comme les Néandertaliens, se conservent bien et sont les restes osseux les plus abondants découverts...

Documentaire Colonie Romaine d’Afrique à Hammamet en Tunisie Faire ressurgir un pan entier de la vie des habitants de cette province d’Afrique à l’époque où elle était...

Documentaire Néandertal et ses secrets Une enquête scientifique captivante sur les restes fossilisés de Néandertaliens en Espagne. La première preuve génétique d’une organisation familiale...

Documentaire Grandeur Nature – La grotte de Lascaux, un sanctuaire La découverte de Lascaux en 1940 a offert un singulier raccourci vers la fin du paléolithique, cet âge de...

Documentaire L’homme moderne a rencontré Néandertal il y a 50 000 à 60 000 ans L’homme moderne et l’homme de Néandertal sont entrés en contact de nombreuses fois, notamment autour de la péninsule Ibérique....

Documentaire Les enfants de Cro-Magnon Qui était l’homme de Cro-Magnon, l’ »Homo sapiens » européen ? Proche de nous physiquement, l’homme de Cro-Magnon l’était aussi mentalement,...