Le massif des Matopos, dans le Sud-Ouest du Zimbabwe, est réputé mondialement pour sa richesse en art rupestre. Or les conditions d’émergence de cet art restent énigmatiques. Une équipe de chercheurs s’est rendue sur place en novembre dernier pour étudier, avec une approche novatrice, une des grottes emblématiques de la région. En croisant les disciplines scientifiques, la mission franco-zimbabwéenne va tenter de remonter l’histoire de ces peintures en étudiant le sol à la base de la paroi.