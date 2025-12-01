Ressources Dans la même catégorie

Podcast Combien d’espèces humaines font partie de nous ? Saviez-vous que nous n’avons pas toujours été la seule espèce humaine sur la planète ? Et qu’il n’y a...

Article Les 5 grandes dates de la préhistoire La Préhistoire représente une abîme temporelle vertigineuse, une période qui s’étend sur plusieurs millions d’années et qui a vu...

Documentaire Les mégalithes phalliques d’Ethiopie Au sud de l’Éthiopie, des milliers de mystérieux monolithes en forme de phallus intriguent les chercheurs. Qui les a...

Conférence Une (pré)histoire de la Mélanésie La Mélanésie ? Il s’agit d’un regroupement d’îles allant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée aux îles Fiji, et qui constitue l’une...

Article L’émergence de Göbekli Tepe : un jalon dans l’histoire humaine Vers 9500 avant notre ère, l’humanité traverse une phase cruciale de son évolution. Göbekli Tepe, un site archéologique situé...

Conférence Les humanités anciennes en couleurs Qu’elles soient rouges, noires, jaunes ou encore violacées, les matières colorantes ont été utilisées de manière récurrente par les...

Conférence Les singularités biologiques de l’humanité Deux millions d’années entre biologie et culture. Quels processus ont modelé notre évolution, octroyant à l’humanité une identité si...

Podcast A table avec nos ancêtres Quel est le point commun entre : les dents , le zinc, le poisson et les modes de vie...

Documentaire Sur nos traces – 2 – Homo sapiens, l’homme moderne Parmi les hommes de la préhistoire, il en est un que vous connaissez bien, c’est Homo Sapiens. Et pour...

Documentaire La préhistoire I Quelle Histoire De l’apparition de l’Humanité aux premiers documents écrits en passant par la période Paléolithique, Quelle Histoire vous accompagne dans...

Conférence Du présent au passé : ce que le geste dit des perceptions sensorielles Comment aborder les sensorialités des sociétés de la préhistoire, notamment les perceptions tactiles des humains du Paléolithique ? Est-il...

Documentaire Australie, l’aventure des premiers hommes (2/2) Il y a 15 000 ans, l’eau issue de la fonte des calottes glaciaires du pôle a recouvert 15...

Documentaire Les premières luttes de pouvoir La prise de pouvoir se faisait et se maintenait uniquement par la force…

Documentaire Le sarcophage glacé de Mongolie Dans les steppes glacées de l’Altaï, une expédition archéologique franco-mongole s’apprête à fouiller la sépulture d’un guerrier scythe oriental,...

Conférence Les changements alimentaires liés à la domestication animale au Néolithique Que nous apprend l’archéozoologie sur l’alimentation au Néolithique ? Les premières domestications animales ont eu pour effet de mettre...

Conférence Dents de Néandertal : les chercheurs creusent ! Les dents d’hominines disparus, comme les Néandertaliens, se conservent bien et sont les restes osseux les plus abondants découverts...

Documentaire L’homme de Néandertal Cet homme est bien moins rustre que ce que l’histoire a bien voulu nous raconter jusqu’ici : chasseur émérite...

Conférence L’origine des mythes d’origine Les mythes d’origine sont des récits fascinants qui ont traversé les âges et les cultures, façonnant la manière dont...