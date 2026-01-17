Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Comment le feu a permis à l’Homo erectus de dormir au sol L’Homo erectus, en vivant au sol, était particulièrement exposé aux prédateurs. Il lui a fallu trouver des stratégies et...

Documentaire L’odyssée de l’espèce – Homo sapiens Il y a 12000 ans, l’homme prend un tournant décisif en quittant sa vie de nomade pour s’installer dans...

Conférence La grotte ornée de Marsoulas A 80 km de Toulouse, la grotte de Marsoulas est cachée au pied des Pyrénées. Il y a 18...

Documentaire L’impact énorme de la cuisson dans notre évolution Maîtriser le feu et cuire la nourriture ont donné à l’Homo sapiens un avantage décisif pour son évolution, tant...

Conférence Préhistoire intime, vivre dans la peau des Homo sapiens Il sera ici question des usages du corps des femmes, des hommes et des enfants qui peuplaient l’Europe il...

Conférence Lucy dans son environnement Découvrez ou redécouvrez notre série de conférences dédiée à la plus célèbre des australopithèques ! Le paléontologue Antoine Souron...

Conférence Au pays de Lucy Découvrez ou redécouvrez notre série de conférences dédiée à la plus célèbre des australopithèques ! Les géologues Raphaël Pik...

Documentaire L’homme moderne a rencontré Néandertal il y a 50 000 à 60 000 ans L’homme moderne et l’homme de Néandertal sont entrés en contact de nombreuses fois, notamment autour de la péninsule Ibérique....

Documentaire Quand l’homo sapiens peupla la planète Il y a 200 000 ans, quelques milliers d’Homo sapiens vivaient regroupés en Afrique. Comment leur expansion planétaire a-t-elle...

Documentaire La disparition de l’homme de Néandertal – Le cataclysme Il y a des milliers d’années, les hommes de Neandertal vivaient en Europe et en Asie occidentale avant de...

Conférence Premiers hommes, premiers outils ? L’origine de l’Homme en Afrique est souvent associée à l’apparition d’une culture matérielle, notamment visible à travers les premiers...

Conférence L’origine des comportements symboliques Ce que l’on pensait être un phénomène exclusivement européen datant de 40 000 ans s’avère bien plus ancien et...

Podcast Combien d’espèces humaines font partie de nous ? Saviez-vous que nous n’avons pas toujours été la seule espèce humaine sur la planète ? Et qu’il n’y a...

Documentaire À quoi ressemblaient nos ancêtres? Ce que la science révèle Le XXIe siècle est confronté à des énigmes fascinantes : l’origine de l’univers, l’apparition de la vie sur Terre,...

Documentaire Ougarit, une empreinte dans l’histoire de l’Humanité Les vestiges d’Ougarit furent mis au jour en 1929. Tout commence par la découverte fortuite d’une tombe datant du...

Documentaire Chasser pour survivre à la manière de l’Homo sapiens Homo sapiens manquait de férocité et de force physique, mais il compensait par la stratégie et l’organisation.

Conférence La diffusion du néolithique en méditerranée Au cours de cette conférence sont d’abord envisagés les mécanismes de la propagation du Néolithique depuis le Proche-Orient jusqu’à...