Des toilettes dans chaque maison, des cuisines avec eau courante, des jeux de société pour animer leurs soirées… Ce ne sont que quelques exemples des avancées de cette civilisation, il y a 5 000 ans.
L’Homo erectus, en vivant au sol, était particulièrement exposé aux prédateurs. Il lui a fallu trouver des stratégies et...
Il y a 12000 ans, l’homme prend un tournant décisif en quittant sa vie de nomade pour s’installer dans...
A 80 km de Toulouse, la grotte de Marsoulas est cachée au pied des Pyrénées. Il y a 18...
Maîtriser le feu et cuire la nourriture ont donné à l’Homo sapiens un avantage décisif pour son évolution, tant...
Il sera ici question des usages du corps des femmes, des hommes et des enfants qui peuplaient l’Europe il...
Découvrez ou redécouvrez notre série de conférences dédiée à la plus célèbre des australopithèques ! Le paléontologue Antoine Souron...
Découvrez ou redécouvrez notre série de conférences dédiée à la plus célèbre des australopithèques ! Les géologues Raphaël Pik...
Le site de La Marche se trouve à Lussac-les-Châteaux dans le département de la Vienne. Il s’agit d’un vaste...
L’homme moderne et l’homme de Néandertal sont entrés en contact de nombreuses fois, notamment autour de la péninsule Ibérique....
Il y a 200 000 ans, quelques milliers d’Homo sapiens vivaient regroupés en Afrique. Comment leur expansion planétaire a-t-elle...
Il y a des milliers d’années, les hommes de Neandertal vivaient en Europe et en Asie occidentale avant de...
L’origine de l’Homme en Afrique est souvent associée à l’apparition d’une culture matérielle, notamment visible à travers les premiers...
Ce que l’on pensait être un phénomène exclusivement européen datant de 40 000 ans s’avère bien plus ancien et...
Découverte en 1994, la grotte Chauvet-Pont-d’Arc (Ardèche) a profondément changé notre vision de l’art paléolithique. Niche écologique et paléosociétale...
Saviez-vous que nous n’avons pas toujours été la seule espèce humaine sur la planète ? Et qu’il n’y a...
Le XXIe siècle est confronté à des énigmes fascinantes : l’origine de l’univers, l’apparition de la vie sur Terre,...
Les vestiges d’Ougarit furent mis au jour en 1929. Tout commence par la découverte fortuite d’une tombe datant du...
Homo sapiens manquait de férocité et de force physique, mais il compensait par la stratégie et l’organisation.
Au cours de cette conférence sont d’abord envisagés les mécanismes de la propagation du Néolithique depuis le Proche-Orient jusqu’à...
Âgé d’à peine 20 ans, Kim Pasche quitte Moudon et la Suisse pour s’enfoncer pieds nus au cœur du...
