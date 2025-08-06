Une découverte archéologique exceptionnelle : en 1999, des chercheurs retrouvent au Kazakhstan une tombe scythe vieille de 2 400 ans. Douze chevaux sacrifiés, richement parés d’or, entourent les corps momifiés de nobles guerriers. Objets uniques, bijoux, textiles brodés… Un trésor figé dans les glaces de l’Altaï, qui éclaire d’un jour nouveau la civilisation mystérieuse des Saka, cavaliers nomades de l’Eurasie.