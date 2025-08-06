Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Çatal Höyük, l’une des plus anciennes ville au monde Çatal Höyük est un site archéologique fascinant vieux de plus de 9000 ans, dans laquelle on retrouve des traces...

Conférence La Gaule plurielle, regards croisés sur les gaules romaines du nord et du sud En France, on oppose souvent deux Gaules romaines : celle du sud, dont les Romains ont fait une province...

Conférence À la recherche de l’ancêtre commun de tous les Homo sapiens Aurélien Mounier présente les fouilles archéologiques qu’il mène dans le nord du Kenya, ainsi que les méthodes innovantes qui...

Conférence Recherches récentes sur l’abri du poisson Nichée dans un vallon sinistrement baptisé Gorge d’Enfer, sur la rive droite de la Vézère, non loin des Eyzies‑de‑Tayac‑Sireuil,...

Conférence Avant Néandertal en Europe : Homo Heidelbergensis Créé en 1908 à l’occasion de la découverte d’une mâchoire aux caractéristiques archaïques dans la carrière de Mauer, près...

Conférence Préhistoire : où sont les enfants? Il y a plus de 10 000 ans au Paléolithique, les enfants constituaient probablement 40% de la population d’Homo...

Conférence La caverne originelle Chercheur multiples casquettes, Jean-Loïc Le Quellec, chercheur émérite au CNRS, est à la fois africaniste, mythologue, anthropologue et préhistorien....

Documentaire Ces peintures rupestres ont été faites par… l’Homme de Néandertal ! Les Néandertaliens étaient souvent perçus comme un peuple primitif. Cette idée générale a volé en éclat quand on a...

Documentaire Australie, l’aventure des premiers hommes (1/2) En 60 000 avant notre ère, à l’issue de la première traversée d’un océan, un groupe obstiné d’Homo sapiens...

Documentaire Les derniers jours des dinosaures (2/2) Il y a 65 millions d’années, à la fin du crétacé, une gigantesque météorite de près de 10 km...

Documentaire Sapiens, le chasseur-cueilleur – Dans les cuisines de la Préhistoire Que mangeaient nos ancêtres avant l’apparition de l’agriculture et de l’élevage ? S’appuyant sur les dernières découvertes des scientifiques, ce...

Documentaire L’homme-mystère de l’âge de pierre Une équipe de scientifiques australiens et chinois fait une découverte mystérieuse dans une grotte du sud de la Chine...

Documentaire Homo sapiens : aux origines de l’humanité Il y a 250 000 ans, le premier représentant direct de notre espèce apparaît sur terre : L’Homo sapiens…...

Documentaire L’âge de pierre, l’évolution de l’Homme L’âge de la pierre est la période de la Préhistoire durant laquelle les humains créèrent des outils en pierre...

Documentaire Sur nos traces – 1 – L’homme de Néandertal Cet homme est bien moins rustre que ce que l’histoire a bien voulu nous raconter jusqu’ici : chasseur émérite...

Conférence Où, quand, pourquoi, comment est apparu l’Homme ? La recherche sur les origines de l’Homme remonte au XIXe siècle ; des restes d’Hommes fossiles ont été découverts...

Conférence La grotte Cosquer et les sociétés paléolithiques en Méditerranée L’annonce de la découverte de la grotte Cosquer en 1991 a transformé profondément la vision du phénomène des grottes...

Documentaire Grands maîtres de la préhistoire Le réalisateur du documentaire a choisi de nous expliquer l’art préhistorique du Magdalénien en ne prenant exemple que sur...