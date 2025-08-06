Çatal Höyük est un site archéologique fascinant vieux de plus de 9000 ans, dans laquelle on retrouve des traces...
En France, on oppose souvent deux Gaules romaines : celle du sud, dont les Romains ont fait une province...
Aurélien Mounier présente les fouilles archéologiques qu’il mène dans le nord du Kenya, ainsi que les méthodes innovantes qui...
Nichée dans un vallon sinistrement baptisé Gorge d’Enfer, sur la rive droite de la Vézère, non loin des Eyzies‑de‑Tayac‑Sireuil,...
La découverte de la grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche) en 1994 a révolutionné les standards jusque-là établis dans l’histoire de...
Créé en 1908 à l’occasion de la découverte d’une mâchoire aux caractéristiques archaïques dans la carrière de Mauer, près...
Il y a plus de 10 000 ans au Paléolithique, les enfants constituaient probablement 40% de la population d’Homo...
Chercheur multiples casquettes, Jean-Loïc Le Quellec, chercheur émérite au CNRS, est à la fois africaniste, mythologue, anthropologue et préhistorien....
Les Néandertaliens étaient souvent perçus comme un peuple primitif. Cette idée générale a volé en éclat quand on a...
En 60 000 avant notre ère, à l’issue de la première traversée d’un océan, un groupe obstiné d’Homo sapiens...
Il y a 65 millions d’années, à la fin du crétacé, une gigantesque météorite de près de 10 km...
Que mangeaient nos ancêtres avant l’apparition de l’agriculture et de l’élevage ? S’appuyant sur les dernières découvertes des scientifiques, ce...
Une équipe de scientifiques australiens et chinois fait une découverte mystérieuse dans une grotte du sud de la Chine...
Il y a 250 000 ans, le premier représentant direct de notre espèce apparaît sur terre : L’Homo sapiens…...
L’âge de la pierre est la période de la Préhistoire durant laquelle les humains créèrent des outils en pierre...
Cet homme est bien moins rustre que ce que l’histoire a bien voulu nous raconter jusqu’ici : chasseur émérite...
La recherche sur les origines de l’Homme remonte au XIXe siècle ; des restes d’Hommes fossiles ont été découverts...
L’annonce de la découverte de la grotte Cosquer en 1991 a transformé profondément la vision du phénomène des grottes...
Le réalisateur du documentaire a choisi de nous expliquer l’art préhistorique du Magdalénien en ne prenant exemple que sur...
Un chercheur de dinosaures à la recherche de faucilles tombe sur des squelettes humains vieux de dix mille ans...
