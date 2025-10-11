Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les mégalithes du Sud Morbihan, un héritage exceptionnel et universel Le château de Versailles, le Taj Mahal en Inde, la Grande muraille de Chine… Les sites inscrits sur la...

Documentaire Comment marchaient nos ancêtres Comment marchaient Australopitecus, Homo habilis et tous les autres ancêtres de l’espèce humaine ? Découvrez, dans ce reportage proposé...

Conférence L’Homme de Néandertal au pied des Pyrénées Dès le début du XXe siècle, les premiers préhistoriens ont été attirés par le massif calcaire de Montmaurin-Lespugue, au...

Conférence Reproduction et démographie chez les Hominines Chez les Hominines, la reproduction et la démographie sont intimement liées à l’évolution biologique, sociale et culturelle de notre...

Documentaire Se perfectionner – Retour à l’âge de pierre (3/3) Une aventure en trois volets, pour mieux comprendre le mode de vie de nos ancêtres. Après trois semaines sans...

Documentaire Collaborer – Retour à l’âge de pierre (2/3) Des experts tentent de survivre en utilisant les techniques de l’époque de l’âge de pierre. Deuxième volet de cette...

Documentaire S’adapter – Retour à l’âge de pierre (1/3) Au coeur d’une des dernières régions sauvages d’Europe, une tribu de huit experts tente de survivre en utilisant les...

Documentaire Squelettes du Sahara Un chercheur de dinosaures à la recherche de faucilles tombe sur des squelettes humains vieux de dix mille ans...

Documentaire Préhistoire en Europe, les mammouths Peu d’animaux disparus ont autant fasciné que les légendaires mammouths. En quelques millions d’années, le pachyderme préhistorique – cousin...

Documentaire Néandertal et ses secrets Une enquête scientifique captivante sur les restes fossilisés de Néandertaliens en Espagne. La première preuve génétique d’une organisation familiale...

Documentaire Partir à la chasse | Retour à l’âge de pierre (2/3) À court de vivres, les membres de la tribu déploient toute leur énergie dans la chasse. Plus que jamais,...

Documentaire Les premiers chamanes d’Afrique du sud L’archéologue Peter Eeckhout revient dévoiler les mystères des civilisations anciennes. Au sud-est de l’Afrique du Sud, des hommes ont réalisé...

Documentaire La grotte de Lascaux Le street art n’est pas tout nouveau… Cela faisait déjà longtemps que les hommes s’adonnaient à cet art et...

Documentaire Que reste-t-il de Néandertal en nous ? Depuis que l’on a découvert ses premiers ossements en Allemagne en 1856, l’homme de Néandertal fait planer de nombreuses...

Documentaire Carnac : sur les traces du royaume disparu A Carnac, dans le Morbihan, la multitude de menhirs continue de questionner les archéologues. Les recherches scientifiques les plus...

Documentaire Mémoires de pierre – De l’art au temps des dinosaures ? Dans l’Ouest américain, deux archéologues explorent les plus longues galeries d’art rupestre au monde, contenant des milliers de peintures...

Documentaire Le grand roman de l’Homme (1/2 ) Comment la pensée vint-elle à l’homme ? Ce documentaire remonte aux origines du langage, de l’art et de l’écriture...