Depuis les débuts de l’humanité, l’idée d’abriter les vivants et honorer les morts signifie que personne n’est jamais oublié. Images tirées de la série documentaire « Origines : l’histoire de l’humanité ».
Le château de Versailles, le Taj Mahal en Inde, la Grande muraille de Chine… Les sites inscrits sur la...
Comment marchaient Australopitecus, Homo habilis et tous les autres ancêtres de l’espèce humaine ? Découvrez, dans ce reportage proposé...
Dès le début du XXe siècle, les premiers préhistoriens ont été attirés par le massif calcaire de Montmaurin-Lespugue, au...
Chez les Hominines, la reproduction et la démographie sont intimement liées à l’évolution biologique, sociale et culturelle de notre...
À quel moment de notre évolution avons-nous commencé à parler ? À peindre, à jouer de la musique et...
Une aventure en trois volets, pour mieux comprendre le mode de vie de nos ancêtres. Après trois semaines sans...
Des experts tentent de survivre en utilisant les techniques de l’époque de l’âge de pierre. Deuxième volet de cette...
Au coeur d’une des dernières régions sauvages d’Europe, une tribu de huit experts tente de survivre en utilisant les...
Un chercheur de dinosaures à la recherche de faucilles tombe sur des squelettes humains vieux de dix mille ans...
Peu d’animaux disparus ont autant fasciné que les légendaires mammouths. En quelques millions d’années, le pachyderme préhistorique – cousin...
Une enquête scientifique captivante sur les restes fossilisés de Néandertaliens en Espagne. La première preuve génétique d’une organisation familiale...
À court de vivres, les membres de la tribu déploient toute leur énergie dans la chasse. Plus que jamais,...
L’archéologue Peter Eeckhout revient dévoiler les mystères des civilisations anciennes. Au sud-est de l’Afrique du Sud, des hommes ont réalisé...
Le street art n’est pas tout nouveau… Cela faisait déjà longtemps que les hommes s’adonnaient à cet art et...
Les données récentes montrent que l’Europe de l’Ouest est peuplée vers 1,2-1,4 millions d’années. Puis vers 700 000 ans...
Depuis que l’on a découvert ses premiers ossements en Allemagne en 1856, l’homme de Néandertal fait planer de nombreuses...
A Carnac, dans le Morbihan, la multitude de menhirs continue de questionner les archéologues. Les recherches scientifiques les plus...
Dans l’Ouest américain, deux archéologues explorent les plus longues galeries d’art rupestre au monde, contenant des milliers de peintures...
Comment la pensée vint-elle à l’homme ? Ce documentaire remonte aux origines du langage, de l’art et de l’écriture...
Pendant plus de trois millions d’années, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont prélevé directement dans la nature ce qui était nécessaire...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site