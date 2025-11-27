Un voyage dans le temps en revenant sur les étapes importantes de notre relation à l’animal. C’est l’occasion de mieux comprendre l’émergence de l’élevage, les mécanismes complexes de la domestication et en quoi celle-ci a profondément modifié les sociétés humaines. Il s’agit aussi d’explorer l’histoire des principaux courants philo- sophiques faisant la promotion du respect des animaux et aussi la notion de sauvage. L’évocation de ces 10000 ans d’histoire de relations avec les animaux permet en définitive de mieux comprendre les êtres humains eux-mêmes.