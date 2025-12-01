Depuis les premières lueurs de l’humanité, les chiens marchent à nos côtés comme des compagnons privilégiés, témoins silencieux de nos évolutions, de nos peurs et de nos espoirs.
Découvrez aujourd’hui l’une des histoires derrière la figure mystérieuse de Saint Valentin… Une légende qui explique pourquoi le 14...
Le Jardin des Plantes de Paris, l’un des joyaux des espaces verts de la capitale française, est bien plus...
L’importance du chemin de fer dans la révolution industrielle donne aux gares un statut architectural particulier : c’est l’image...
L’argent a bouleversé le cours des civilisations. Troisième épisode : en Chine, tout commence dans les tombes de hauts personnages, il...
Depuis des temps immémoriaux, le vin souligne le statut, le rang social, de celui qui le consomme et le...
Un voyage dans le temps en revenant sur les étapes importantes de notre relation à l’animal. C’est l’occasion de...
De l’Empire romain à la guerre froide, de « l’agent Sonya » à la course à l’armement numérique, les espions influencent...
On peut lire toute l’histoire de la Vendée en observant ses châteaux ! Nous survolons notamment le château de...
Si l’art se dresse aujourd’hui régulièrement contre le pouvoir, il a été instrumentalisé dans l’Histoire par les pouvoirs politiques...
Une réflexion stimulante sur l’histoire commune de la France et de l’Allemagne à travers dix regards thématiques. Depuis le...
Château miroir en souterrain, passages secrets, églises souterraines ou autres grottes cachées. Notre pays regorge de lieux cachés. Dans...
À l’automne 2017, l’affaire Weinstein faisait l’effet d’un coup de tonnerre, révélant au grand jour l’ampleur des violences sexistes...
Les masques japonais incarnent une part fascinante de l’héritage culturel du Japon, mêlant histoire, spiritualité et art. De l’Antiquité,...
Quand nous pensons à l’Asie, c’est spontanément à la Chine et au Japon, à leur gloire passé, à leur...
Méconnues du grand public, alors qu’elles sont ouvertes à tous, les Archives nationales recèlent les plus précieux trésors de...
En avril 2024, nous fêtions les 80 ans du droit de vote des Françaises. Le 21 avril 1944, la...
En archives et témoignages éloquents, ce documentaire en deux volets retrace l’histoire méconnue, car en partie refoulée, du « plus ancien...
Comment le Qatar, petit royaume du golfe Persique, a-t-il conquis sa place dans le concert des nations ? À...
Franck Ferrand nous parle des grands coups de foudre de l’histoire avec son invité, Jean-Claude Bologne, auteur d’une «...
Le jour de la Saint Valentin, on le voit partout ! Le symbole « cœur » représente l’amour (et parfois l’amitié)....
