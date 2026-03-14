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Le 16 février 1899, les dorures du palais de l’Élysée sont le théâtre d’un événement qui restera gravé dans les annales de la République comme le plus singulier des faits divers. Félix Faure, alors président de la République française, s’éteint brusquement dans des circonstances qui mêlent tragique et grivoiserie, plongeant la nation dans une stupeur mêlée d’un certain embarras.

Cet homme de prestance, surnommé le « Président-Soleil » pour son goût immodéré du protocole et de la pompe, succombe à une crise d’apoplexie foudroyante dans son propre bureau.

Mais c’est l’identité de sa compagnie au moment du trépas qui alimentera les gazettes et les conversations de salon pour les décennies à venir.

Une présidence sous le signe de la parure

Félix Faure n’est pas un homme de l’ombre, mais un politicien qui chérit la lumière et les apparats de sa fonction. Issu de la bourgeoisie commerçante du Havre, il a gravi les échelons avec une assurance qui frisait parfois la vanité.

Il aimait transformer l’Élysée en une véritable cour, redonnant au palais une dimension quasi monarchique que beaucoup de républicains austères voyaient d’un mauvais œil. Son allure était toujours impeccable, ses manières étudiées, et son besoin de reconnaissance l’amenait à multiplier les décorations et les cérémonies.

Pourtant, derrière cette façade de stabilité institutionnelle, la France de la fin du XIXe siècle est une cocotte-minute prête à exploser sous la pression de l’affaire Dreyfus. Faure, opposé à la révision du procès du capitaine, porte sur ses épaules le poids d’une nation profondément divisée entre dreyfusards et antidreyfusards.

L’ombre de l’affaire dreyfus

Le contexte politique de 1899 est d’une violence rare, marqué par des passions nationalistes exacerbées et des crises de conscience collectives. Le président Faure se trouve au centre de ce cyclone, tentant de maintenir un ordre qui semble chaque jour plus précaire face aux révélations sur les coulisses de l’armée.

Sa position ferme contre la révision du procès d’Alfred Dreyfus lui vaut de solides inimitiés dans le camp des intellectuels, menés par Émile Zola et son célèbre « J’accuse ». Cette tension permanente épuise l’homme, malgré son apparente sérénité et son goût pour les réceptions mondaines.

Il est nécessaire de comprendre que le climat de l’époque n’est pas à la légèreté, mais à la confrontation idéologique totale. La mort de Faure va, par un tour de force du destin, débloquer une situation politique qui semblait alors sans issue.

La rencontre avec marguerite steinheil

C’est dans ce cadre de haute tension que Félix Faure entretient une liaison clandestine avec Marguerite Steinheil, une femme d’une grande beauté et d’une intelligence vive. Surnommée « Meg » par ses intimes, elle est l’épouse d’un peintre et anime un salon fréquenté par le tout-Paris.

Leur relation n’est pas un secret total pour les services de sécurité, mais elle est gérée avec la discrétion nécessaire à la dignité de la fonction présidentielle. Marguerite devient le refuge du président, l’échappatoire aux dossiers brûlants et aux querelles parlementaires incessantes.

Le 16 février, elle est introduite dans le salon bleu de l’Élysée en fin d’après-midi, alors que le président se plaint de maux de tête et d’une fatigue persistante. Ce rendez-vous galant, qui devait être une parenthèse de plaisir, va se transformer en un scandale d’État.

L’agonie dans le salon bleu

Les détails précis de ce qui se passa entre les murs de l’Élysée ce soir-là font encore l’objet de discussions entre historiens, tant la légende a pris le pas sur la réalité. On raconte que le président, sous l’effet de l’excitation et peut-être de l’absorption de drogues aphrodisiaques, fut pris de convulsions soudaines.

Marguerite Steinheil, terrifiée, aurait alors crié à l’aide, alertant les gardes et les domestiques qui se trouvaient à proximité du bureau présidentiel. On la retrouva, dit-on, dans un état de désordre vestimentaire qui ne laissait que peu de doutes sur la nature de leur activité.

L’histoire populaire rapporte que les mains du président étaient si fermement crispées dans la chevelure de sa maîtresse qu’il fallut couper quelques mèches pour libérer cette dernière. Le médecin appelé en urgence ne put que constater l’imminence de la fin pour un homme terrassé par une hémorragie cérébrale.

Le génie satirique des parisiens

Dès que la nouvelle de la mort du président commence à circuler, la machine à rumeurs s’emballe avec une verve typiquement française. Le peuple parisien, jamais avare de bons mots, s’empare de l’événement pour tourner en dérision cette fin si peu protocolaire.

C’est Georges Clemenceau, le « Tigre », qui décroche la palme de la cruauté avec sa saillie restée célèbre : « Il voulait être César, il ne fut que Pompée ». Ce jeu de mots, bien que vulgaire, résume parfaitement le sentiment d’une partie de l’opinion publique.

Marguerite Steinheil gagne quant à elle le surnom de « Pompe funèbre », un sobriquet qui la poursuivra tout au long de sa vie mouvementée. La mort de Félix Faure devient instantanément une farce nationale, éclipsant presque la solennité des funérailles nationales qui suivront.

Une transition politique inattendue

Au-delà de l’anecdote grivoise, la disparition brutale de Faure provoque un séisme politique majeur au sein de la Troisième République. Émile Loubet, perçu comme plus ouvert à la révision du procès Dreyfus, est élu pour lui succéder à la présidence.

Cette élection marque un tournant décisif dans l’affaire qui déchire le pays, car le nouveau président n’a pas les mêmes préventions que son prédécesseur. La mort de Faure, survenue dans des bras charnels, finit par libérer la justice d’un blocage institutionnel qui paraissait insurmontable.

Les dreyfusards voient dans cet événement un signe du destin, une opportunité inespérée de faire triompher la vérité sur la raison d’État. Le contraste entre le ridicule de la mort et l’importance de ses conséquences politiques reste l’un des paradoxes les plus fascinants de l’histoire de France.

Le destin de la pompe funèbre

Marguerite Steinheil ne disparaît pas pour autant de la scène publique après le décès de son illustre amant. Quelques années plus tard, elle se retrouve au cœur d’une nouvelle affaire judiciaire retentissante, soupçonnée d’avoir assassiné son mari et sa belle-mère.

Son procès, qui passionne les foules, révèle une femme complexe, manipulatrice et dotée d’un charisme indéniable qui lui permet d’être finalement acquittée. Elle finira ses jours en Angleterre, emportant avec elle une partie des secrets de l’Élysée et de cette fameuse soirée de février.

Sa figure demeure indissociable de la fin de Félix Faure, incarnant cette Belle Époque où les scandales de mœurs côtoyaient les plus hautes sphères du pouvoir avec une désinvolture déconcertante.

La postérité d’un excès de zèle

Le président Félix Faure reste aujourd’hui dans la mémoire collective non pas pour ses lois ou ses réformes, mais pour la manière dont il a quitté ce monde. Cette anecdote est devenue un incontournable de la culture générale française, symbole d’une certaine légèreté républicaine.

On retient souvent l’image d’un homme qui a succombé à son tempérament passionné, préférant les plaisirs interdits aux contraintes de sa charge. C’est une vision un peu simpliste d’un homme qui fut avant tout un serviteur de l’État, bien que très attaché aux formes.

Son buste orne toujours certains parcs, et des rues portent son nom, mais l’ombre du salon bleu et des cris de Marguerite plane éternellement sur sa statue. Il est l’exemple même de la manière dont une vie de travail peut être balayée par quelques minutes d’égarement sensuel.

Un symbole de la fragilité humaine

La mort de Faure nous rappelle que, sous les uniformes galonnés et les titres pompeux, les dirigeants restent soumis aux mêmes faiblesses physiques que le commun des mortels. La crise d’apoplexie ne fait aucune distinction entre le citoyen lambda et le premier magistrat de la nation.

L’ironie de l’histoire veut que celui qui cherchait tant à instaurer une dignité quasi royale ait fini sa vie dans une situation aussi peu digne. C’est peut-être là la leçon la plus profonde de cet épisode : la réalité a souvent tendance à punir ceux qui jouent trop avec les apparences.

La France de 1899 a tourné la page Faure avec une rapidité surprenante, s’engageant sur le chemin d’une modernité plus sobre et plus démocratique. Le « Président-Soleil » s’est couché dans un crépuscule de draps froissés, laissant derrière lui une République qui ne demandait qu’à changer de siècle.

La pérennité du mythe élyséen

Le palais de l’Élysée a connu bien d’autres péripéties et d’autres secrets d’alcôve depuis ce fameux 16 février, mais aucun n’a égalé la puissance évocatrice de la fin de Félix Faure. Cette histoire continue de fasciner car elle touche à des thèmes universels : le pouvoir, le sexe, la mort et le ridicule.

Chaque fois qu’un président français actuel est pris dans une tourmente sentimentale, le fantôme de Faure ressurgit inévitablement dans les commentaires politiques. Il est devenu le point de référence ultime de ce que la vie privée peut infliger à une carrière publique.

En fin de compte, Félix Faure a réussi son pari de rester dans l’histoire, bien que ce ne soit pas pour les raisons qu’il aurait souhaitées. Sa mort est un chef-d’œuvre involontaire de tragi-comédie, un acte final qui, malgré son manque de noblesse, possède une dimension romanesque indéniable.