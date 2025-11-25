Ressources Dans la même catégorie

Article 31 janvier 1865 : abolition de l’esclavage aux Etats-Unis Le 31 janvier 1865 marque une date cruciale dans l’histoire des États-Unis, avec l’abolition officielle de l’esclavage. Cet événement...

Podcast La Méduse, l’histoire d’un naufrage très politique Le 2 juillet 1816, la frégate française La Méduse s’échoue sur un banc de sable au large de la...

Podcast Les historiens doivent-ils brûler Alexandre Dumas ? Élu ni à l’Académie française ni à l’Assemblée nationale, Alexandre Dumas n’a jamais reçu de consécration institutionnelle de son...

Conférence La philosophie de Schopenhauer Arthur Schopenhauer, philosophe allemand du XIXe siècle, est principalement connu pour son œuvre majeure Le Monde comme Volonté et...

Podcast Louis Pasteur, le père de la médecine moderne Un génie ! Louis Pasteur n’a pas seulement trouvé un vaccin contre la rage, ses nombreuses découvertes ont complètement...

Podcast L’émir Abd el-Kader, le meilleur ennemi de la France Figure incontournable de la résistance algérienne face à la conquête française, l’émir Abd el-Kader ne fut pas seulement un...

Podcast La Jamais-Contente, une voiture mythique La première voiture a avoir franchi la barre des 100 km était française et… électrique ! Découvrez l’histoire de...

Podcast Darwin et la théorie de l’évolution Et si l’homme n’était pas au sommet de la création… mais simplement le fruit de l’évolution ? En 1859,...

Documentaire L’aube des civilisations – L’Empire ottoman et l’Occident Si son rayonnement finit par décliner, l’Empire ottoman et ses trésors construits par Mimar Sinan, fascine durant une grande...

Documentaire 93 : mémoire d’un territoire 1850, le nord-est de Paris est choisi pour délocaliser les industries polluantes de la capitale. Des vagues de main-d’œuvre...

Podcast Qui se cache derrière le Radeau de la Méduse ? Le Radeau de La Méduse est une peinture à l’huile sur toile, réalisée au début du XIXème siècle par...

Documentaire Waterloo : les soldats de Napoléon Deux siècles après sa chute, Napoléon continue toujours de fasciner. De nombreux témoignages, dessins, peintures et objets d’époque ont...

Documentaire Pourquoi Napoléon a-t-il perdu la bataille de Waterloo ? La bataille de Waterloo a été un tournant décisif dans la vie de Napoléon. Quelles erreurs le grand stratège...

Documentaire Le secret des hiéroglyphes (2/2) Partez pour un voyage dans le temps, là où les mystères et les trésors d’Egypte reviennent à la vie...

Documentaire La belle Fatma Le fabuleux destin d’une artiste « tunisienne » dans le Paris du 19ème siècle. Film documentaire Un documentaire réalisé par Ons...

Documentaire Le transcontinental Américain En 1863, les Etats-Unis se déchirent dans une guerre civile qui menace le principe même du pays. Pourtant, le...

Documentaire Les bains douches De nos jours, tout le monde ou presque se lave dans une salle de bain mais au XIXe siècle...

Article 1863 – 1900 : destruction du vignoble français par le phylloxera Le vignoble français, au début du 19ème siècle, présentait un visage bien différent de celui que l’on connaît aujourd’hui....