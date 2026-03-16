Conférence

L’histoire du commerce contemporain se lit comme une véritable épopée de la consommation de masse, amorcée par une révolution architecturale et sociale sans précédent. Au milieu du XIXe siècle, l’apparition du Bon Marché à Paris, sous l’impulsion d’Aristide Boucicaut, a radicalement transformé les habitudes d’achat des citadins.

Ce premier grand magasin a instauré des concepts révolutionnaires tels que l’entrée libre, le prix affiché et la rotation rapide des stocks. En remplaçant le petit comptoir traditionnel par de vastes galeries luxueuses, Boucicaut a inventé le commerce de destination où l’acte d’achat devient une expérience sensorielle et sociale.

Cette mutation profonde a préparé le terrain pour l’étape suivante de la distribution moderne. Alors que les grands magasins ciblaient une bourgeoisie urbaine, le besoin de rationalisation logistique et d’accessibilité a conduit, après la Seconde Guerre mondiale, à l’émergence des supermarchés.

Inspirés par les modèles américains, ces nouveaux espaces ont privilégié le libre-service intégral et la diversité des produits sous un même toit. Le passage du faste des enseignes parisiennes à l’efficacité des grandes surfaces périphériques marque le triomphe de la société de consommation moderne.

L’optimisation des surfaces de vente et l’industrialisation des chaînes d’approvisionnement ont permis de démocratiser l’accès aux biens de consommation courante. Le client, autrefois conseillé par un vendeur, devient désormais un acteur autonome circulant dans des rayons segmentés de manière scientifique.