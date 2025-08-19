Carlo Andrea Pozzo di Borgo (1764-1842), cousin corse et ancien ami de Napoléon, devint l’un de ses plus acharnés ennemis. Exilé à la Révolution, ce brillant diplomate mit son talent au service des puissances européennes pour contrecarrer l’Empereur. Conseiller du tsar Alexandre Ier, acteur du Congrès de Vienne, témoin de Waterloo, il joua un rôle clé dans la chute de Napoléon et la restauration des Bourbons. Ambassadeur de Russie à Paris puis à Londres, il s’imposa comme l’un des grands artisans de l’équilibre européen au XIXe siècle.